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Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер

26.10.2021 / 14:48
Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"При среднегодовой цене импортного газа около $900 (за 1 тыс. куб. м – ред.) мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали", – сказал он в интервью изданию ZN.UA.

"До этого у нас будет все нормально, с0 точки зрения ВВП, а не с точки зрения отдельных отраслей промышленности", – добавил он.

При этом он указал на необходимость инвестиций в энергоэффективность, финансирование которых, по его словам, запланировано на уровне 300 млрд грн на три последующих года.

"Президент озвучил цифру в 300 млрд грн на три года. За год Украина может провести модернизацию на 100 млрд грн, не больше", – отметил Любченко.

По словам первого вице-премьера, финансирование будет предусмотрено на разных бюджетных уровнях.

"Это будут разные деньги. Это и местные бюджеты, и государственные, большая надежда возлагается на банковскую систему. Мы даже уверены, что банковская система откликнется, если государство гарантирует компенсацию процентов по таким займам. Тут даже может выступить соинвестором и "Нафтогаз Украины", потому что это его прямой интерес", – сказал Любченко.

Как сообщалось, импорт природного газа на территорию Украины в сентябре 2021 года осуществлялся по средней цене $543,1 (14 тыс. 480,54 грн) за 1 тыс. куб. м, что на 26,9% выше цены августа-2021 в долларовом эквиваленте.

Источник

ВВП, Любченко
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