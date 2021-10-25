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Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
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Ученые Швеции проверили разные схемы COVID-вакцинации: какая комбинация самая эффективная
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Путин назвал нынешний мировой порядок продуктом "неудачи Запада"
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НАТО примет новую стратегию защиты от потенциального нападения РФ с нескольких направлений
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Пекин летом дважды испытал гиперзвуковое оружие - FT
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У Зеленского рассказали, на что пойдут 700 миллионов долларов транша МВФ
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Рада намерена создать нового регулятора для отрасли Интернета и мобильной связи
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Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в ближайшее время - Стефанишина
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Рада приняла закон об энергоэффективности
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НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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