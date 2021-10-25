Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

Об этом свидетельствует документ Госдепартамента США, содержащий инструкции для заявителей на визу

К "бездомным национальностям" (Homeless Nationalities) американские власти относят людей из тех стран, в которых у Штатов нет своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая обстановка, из-за которой дипломаты США не могут выполнять свои функции.

В американском перечне "бездомных", кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Документ дает инструкцию для россиян – в случае запроса американской визы, им следует обратится в посольство США в Варшаве (Польша).

Напомним: весной текущего года Россия отнесла США к списку "недружественных стран" и ограничила работу американских консульств – им запретили нанимать на работу граждан РФ.

После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.

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