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Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

25.10.2021 / 09:45
Госдеп внес россиян, которые хотят оформить визу в США, в категорию граждан "бездомных национальностей".

Об этом свидетельствует документ Госдепартамента США, содержащий инструкции для заявителей на визу

К "бездомным национальностям" (Homeless Nationalities) американские власти относят людей из тех стран, в которых у Штатов нет своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая обстановка, из-за которой дипломаты США не могут выполнять свои функции.

В американском перечне "бездомных", кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Документ дает инструкцию для россиян – в случае запроса американской визы, им следует обратится в посольство США в Варшаве (Польша).

Напомним: весной текущего года Россия отнесла США к списку "недружественных стран" и ограничила работу американских консульств – им запретили нанимать на работу граждан РФ.

После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.

Источник

РФ, Госдепартамент
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