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Пекин летом дважды испытал гиперзвуковое оружие - FT
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Правительство Латвии объявило жесткий локдаун до 15 ноября
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Столтенберг назвал нынешние отношения НАТО с РФ самыми плохими со времен холодной войны
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Комендантский час и закрытые магазины – в Латвии вводят локдаун
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Германия и Франция уже отказывали в расширении нормандского формата за счет США - Лавров
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Рада намерена создать нового регулятора для отрасли Интернета и мобильной связи
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Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в ближайшее время - Стефанишина
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Рада приняла закон об энергоэффективности
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НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%
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Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by - советник президента
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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07:23
Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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08:09
Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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