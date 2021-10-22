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Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в ближайшее время - Стефанишина

22.10.2021 / 11:15
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина надеется, что второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн. евро Украина получит в конце октября - начале ноября.

"Я могу точно подтвердить, что уже в этом месяце или максимум в начале ноября мы получим второй транш в объеме 600 млн. евро", - сказала Стефанишина журналистам 21 октября в Киеве.

Источник

транш, МВФ, Стефанишина
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