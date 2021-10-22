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Рада приняла закон об энергоэффективности

22.10.2021 / 10:54
Верховная Рада Украины приняла закон об энергетической эффективности - законопроект №4507 от 17 декабря 2020 года на заседании 21 октября поддержали 282 народных депутата.

Авторами соответствующей законодательной инициативы выступили депутаты фракции "Слуга народа", в частности Сергей Нагорняк, Андрей Жупанин и глава энергокомитета Андрей Герус, а также депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар, депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум и Вадим Ивченко, от фракции "Голос" – Леся Василенко и Инна Совсун.

Как сообщал ранее Нагорняк, документ содержит предпосылки к созданию около 1 млн рабочих мест в Украине, а также возможности для роста ВВП.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан, в частности, во исполнение договора об основании Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроектом, в частности, предлагается устанавливать целевой показатель ежегодного сокращения потребления энергии, который должен составлять не менее 0,7% от совокупного годового объема поставок энергии потребителям энергопоставляющими организациями, усредненного за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Кроме того, предусматривается установление требований к экодизайну энергопотребляющих продуктов и услуг, а также требования к уровню энергоэффективности к закупкам и аренде зданий госорганами власти и органами местного самоуправления.

Согласно законопроекту, посредством господдержки вводятся меры стимулирования установки интеллектуальных систем учета энергии, в том числе бытовыми потребителями.

Его положениями предусмотрено урегулирование деятельности по энергоаудиту, включающее порядок и особенности квалификации энергоаудиторов, процедуры осуществления энергоаудита.

Авторы законопроекта также предлагают популяризировать инструменты энергоэффективности среди населения и стимулировать развитие энергосервиса, законодательно урегулировав эти вопросы.

Источник

энергоэффективность, ВР
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