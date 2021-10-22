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Рада намерена создать нового регулятора для отрасли Интернета и мобильной связи

22.10.2021 / 11:46
Верховная Рада приняла за основу законопроект №6055 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи Украины".

Законопроект в первом чтении в четверг поддержали 230 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Комиссия будет работать вместо НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации), чья деятельность регулировалась законом "О телекоммуникациях", однако его положения лишь частично соответствуют требованиям общеевропейского законодательства.

"Для выполнения Соглашения об ассоциации (с ЕС - ИФ) и в пределах внешнеполитической инициативы "Восточное партнерство" был разработан законопроект, который обновляет структуру в сфере электронных коммуникаций. Она будет прозрачно назначать членов комиссии на открытой конкурсной основе, будет независимой в принятии решений, а все процессы внутри будут открытыми", - комментируют принятие соответствующего законопроекта в Министерстве цифровой трансформации.

Регулятор будет в том числе:

- определять населенные пункты без Интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;

- осуществлять государственный контроль за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;

- осуществлять внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, а также внесудебное урегулирование споров относительно доступа к инфраструктуре;

- мониторить качество электронных коммуникационных услуг.

"Минцифры поддерживает принятие законопроекта в первом чтении, однако хочет отметить, что он требует дополнительной обработки в части финансовой независимости (финансирование регулятора должно происходить за счет специального фонда), институциональной независимости и удаления из него полномочий, которые отсутствуют в соответствующей Директиве ЕС (обязательная идентификация абонентов и ведения IMEI реестра)", - подчеркивают в министерстве.

По мнению Минцифры, закрепление правового статуса регуляторного органа на законодательном уровне, его полномочий и независимости - полностью соответствует европейским подходам.

"Это создаст предпосылки для входа Украины в Единый европейский цифровой рынок, поскольку сфера электронных коммуникаций является основой для развития цифровых услуг", - отмечают в Минцифры.

Как сообщалось, Офис эффективного регулирования BRDO считает законопроект №6055 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи Украины" нивелирующим независимость регулятора и призывает к его доработке.

В частности, в BRDO считают непрозрачной норму относительно того, что президент Украины создает Экспертный совет по вопросам цифровизации, который влияет на назначение и увольнение членов регулятора. Также у Офиса эффективного регулирования к законопроекту есть и ряд других замечаний, в частности к полномочиям регулятора, позволяющим ему ввести обязательную регистрацию абонентов, и созданию условий для того, чтобы обязывать потребителей самостоятельно проверять легальность приобретенных телефонов.

Источник

мобильная связь, ВР
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