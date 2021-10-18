В интернете доступна видеоэкскурсия по Зверинецкому монастырю в Киеве

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Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган
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В США будут пускать только привитых, но не "Спутником V"
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Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней – ВОЗ
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Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ
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Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала
- 16:18
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Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа - Reuters
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Рада планирует 20 октября рассмотреть в первом чтении проект госбюджета-2022 - Стефанчук
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"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко
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Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП
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Украина и ЕС будут совместно готовиться к "газовой войне" с РФ: изучат различные сценарии
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Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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06:20
В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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