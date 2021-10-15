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На Кировоградщине УПЦ проведет библейский курс для женщин

15.10.2021 / 13:22
На Кировоградщине УПЦ проведет библейский курс для женщин
Источник: Центр информации УПЦ
Курс занятий ознакомляет с библейским взглядом на женщину и главные сферы её жизни

В Кропивницком для верующих Украинской Православной Церкви проведут Библейский курс «Женственность. Божий дизайн».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, лекции для женщин будет проводить глава отдела по делам семьи священник Сергий Новак.

«Стресс, внутренняя пустота, недовольство, раздражительность, утрата интереса к жизни, ухудшение семейных отношений - это реальность, в которую, к сожалению, погружается современная женщина. Но верующие женщины имеют все шансы избежать этих сложностей или вырваться из них, строя свою жизнь согласно дизайну, который им определил Бог», - поделились организаторы.

 По их словам, курс занятий ознакомляет с библейским взглядом на женщину и главные сферы её жизни.

 Всего запланировано пять лекций на темы: «Кому должна посвящать себя женщина?», «Внешний вид женщины как способ коммуникации», «Главная добродетель женщины», «Как научиться делать добро?», «Влияние женщины».

 Пройдут они в октябре - декабре.

 Впервые курс был прочитан весной этого года.

Источник: Inpress.ua
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