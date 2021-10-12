Войти | Зарегистрироваться
12:11

вторник,
12 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

У Зеленского обсудили возможный локдаун и "рестораны по сертификатам"

12.10.2021 / 10:54
У президента Украины Владимира Зеленского прошло селекторное совещание по вопросам противодействия пандемии COVID-19, где в частности поднимался вопрос полного локдауна и усиления карантинных ограничений.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Офиса президента

Дословно: "На совещании главе государства доложили о ходе вакцинации, а также о том, что обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19.

Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения".

Также во время совещания было отмечено, что среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - вакцинированные, что означает, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация.

Напомним, 5 октября Киевская администрация распространила протокол, которым усиливались карантинные мероприятия в столице - посетителей в госадминистрациях, ЦНАП, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, должны якобы принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Однако позже КГГА обнародовала сообщение, в котором заявила, что карантин не усиливают, пока столица в "желтой" зоне, а только готовятся к нему. Поэтому тесты и сертификаты пока не нужны для посещения заведений.

Источник

Зеленский, локдаун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
11 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.