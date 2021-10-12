Войти | Зарегистрироваться
10:40

вторник,
12 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ЕС ввел санкции в отношении еще восьмерых россиян за подрыв суверенитета Украины

12.10.2021 / 10:23
Европейский Совет утвердил решение, которым будут применены санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд к еще восьми лицам за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Соответствующее решение обнародовано в понедельник в Брюсселе.

"Совет считает, что эти восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в официальном журнале ЕС.

В частности, в список лиц, внесенных в санкционный список ЕС, входят сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за исполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе. «Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя», - сообщается в пресс-релизе ЕС.

Под санкции, в частности, попали судья Верховного суда Республики Крым Галина Редько, начальник УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда города Симферополь Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.

В пресс-релизе ЕС уточняется, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.

Источник

санкции, ЕС, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
11 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.