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В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время Таинства Крещения

08.10.2021 / 17:11
В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время Таинства Крещения
Источник: Центр информации УПЦ
Святой Амвросий, епископ Медиоланский сравнивает эту одежду с блистающими ризами Христа

Белая одежда или особое полотенце - крыжма, которое используется во время Крещения, символизирует чистоту и новую жизнь, которая начинается для человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Облачение в ‟ризу светлу” после Крещения знаменует, прежде всего, возвращение человека к целостности и невинности, которыми он обладал в раю, восстановление его истинной природы, замутненной и искаженной грехом. Святой Амвросий, епископ Медиоланский сравнивает эту одежду с блистающими ризами Христа, преобразившегося на горе Фавор», - объяснил священник.

Отец Андрей напомнил, что во время Преображения Христос явил Себя ученикам не в обнаженном виде, но в одежде «белой, как свет», в сиянии Божественной славы.

«Не во грехе, а в раю явлена истинная природа человека; и в Таинстве Крещения он вновь обретает свое изначальное одеяние славы», - подчеркнул священник символическое значение белого цвета во время Таинства.

Также вместе с белой одеждой на новокрещенного надевается нательный крест.

«Мы видим, на какую высоту возводится восходящий от крещенской купели человек. Ему прощаются все грехи, и он восстанавливается в первозданной и святой целостности, в той чистейшей девственности и невинности, в которой пребывали святые прародители Адам и Ева в раю. Он облекается в одеяние света и славы Божией, которые очистили его душу, очистили его тело и соединили с Богом», - подытожил священник и пожелал стараться хранить в жизни святость, полученную в Таинстве Крещения.

Источник: Inpress.ua
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