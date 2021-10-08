Войти | Зарегистрироваться
16:49

пятница,
08 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ снимает фильм об известном князе, который стал монахом Лавры

08.10.2021 / 15:45
Священник УПЦ снимает фильм об известном князе, который стал монахом Лавры
Источник: Центр информации УПЦ
История о святом князе войдет в цикл «Небесная Украина» - серии видео о достигших святости просветителях, духовных и культурных личностях в истории Украины, которые стали известны не только на родной земле, но и за её пределами

Православный миссионер протоиерей Александр Клименко снимает документальный проект о преподобном Феодоре Острожском, чьи мощи почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», история о святом князе войдет в цикл «Небесная Украина» -  серии видео о достигших святости просветителях, духовных и культурных личностях в истории Украины, которые стали известны не только на родной земле, но и за её пределами.

«Преподобный Феодор, князь Острожский, - глубоко нестандартная и малоисследованная личность в истории Украины и мира. Человек, который стал родоначальником новой культурно-просветительской и духовной истории. Человек, сумевший пройти тяжёлый путь воина и политика и защитить веру своей земли. Чехия, Литва и Польша также считают преподобного бесспорным героем истории своих земель», - сказано на Ютуб благотворительного фонда «Фавор», открывшего сбор средств на съёмки.

«Мы снимаем не «на прошлое» и не только «на сейчас». Мы снимаем вещи, которые будут востребованы веками и будут нужны нашим детям», - подчеркнул отец Александр Клименко.

Как сообщалось ранее, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) представил второй фильм из цикла о новомучениках - о настоятеле Воскресенского храма в селе Зазимье на Киевщине священномученике Михаиле Подъельском, пострадавшем от рук большевиков в 1937 году.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.