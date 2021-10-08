Войти | Зарегистрироваться
16:49

пятница,
08 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Разумков: Следующим может быть Кличко

08.10.2021 / 15:54
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что следующим могут отстранить от должности председателя Киевской администрации Виталия Кличко.

Об этом заявил Разумков на брифинге в парламенте, отвечая на вопрос "Украинской правды", кого следующего могут отстранить от власти

Прямая речь Разумкова: "Здесь нет персоналий, не должно быть персоналий... Думаю, что следующих уже нет... Кличко – да, Кличко может быть следующий".

Он добавил, что если говорить о главах правительства, Верховной Рады, или руководителях таких ключевых министерств, как Арсен Аваков в МВД, то "не должно быть должностей".

По словам экс-спикера, он говорил с коллегами – если не нравится Разумков, и его хотят заменить, то надо менять, но в кресле председателя ВР должен быть "человек, который будет действительно отстаивать принципы парламентаризма, европейской демократии, свободы слова, верховенства права, защиты государство от попытки сконцентрировать власть в одних руках".

Почему это важно. За два года президентства Владимира Зеленского мэра Киева Виталия Кличко уже несколько раз "атаковали" из Офиса президента. В частности, в 2019 году в то время глава ОПУ Андрей Богдан добивался отставки Кличко с должности главы КГГА.

В 2021 году сам Зеленский критиковал мэра Киева из-за роста тарифов, а первый заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко – за плохую работу по строительству мостов.

В мае в Киеве начали проводить десятки обысков, возбуждать уголовные дела, связанные с приближенными к Кличко людьми. Кличко такие действия власти назвал давлением на столичную власть и лично на него.

В Офисе президента заверили, что обвинения Кличко в давлении на столичную власть безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

Напомним, народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Источник

Кличко, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.