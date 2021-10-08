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Более 5,9 миллиона украинцев полностью иммунизированы от COVID-19

08.10.2021 / 17:59
На протяжении 6 октября в Украине было сделано 122 298 прививок против COVID-19. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

"122 298 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 6 октября 2021 года. Одну дозу получили 59 428 человек, полностью иммунизированы - 62 870 человек", - говорится в сообщении.

На протяжении суток работали 914 мобильных бригад, 3 038 пунктов прививок, 351 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привиты 7 360 202 человека, из них получили одну дозу - 7 360 200 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 302 370 прививок.

Источник

коронавирус, вакцинация
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