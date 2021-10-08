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Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в Раде

08.10.2021 / 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в тексте указа главы государства №522/2021 от 6 октября, опубликованном на сайте президента 7 октября утром.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала 175 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады при 150 необходимых. Верховная Рада 5 октября включила в повестку дня вопрос об отзыве Разумкова с занимаемой должности, а перед этим отстранила его от ведения пленарных заседаний на два дня.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова, а должность первого вице-спикера, в свою очередь, может занять нынешний первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

Источник

Зеленский, Стефанчук
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