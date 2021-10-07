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Управделами УПЦ считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

07.10.2021 / 14:11
Управделами УПЦ считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ обратил внимание, что для каждого христианина важно понимать то, какие именно вещества входят в состав того или иного лекарства

Церковь не запрещает вакцинацию, однако недопустимо ограничение прав и свобод человека в связи с отсутствием прививки.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Участие или неучастие в данном процессе должно являться следствием самостоятельного решения каждого из нас. При этом главное во всем этом деле - соблюдение принципа добровольности и отсутствия ограничений прав тех, кто в силу объективных причин отказался от прививки», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ обратил внимание, что для каждого христианина важно понимать то, какие именно вещества входят в состав того или иного лекарства.

«Если в вакцине содержатся клеточные линии, полученные от абортированных младенцев, это должно становиться жесткой преградой для вакцинирования соответствующим препаратом. Тем более, что сейчас есть выбор в отношении того, какой именно вакциной прививаться», - подчеркнул владыка Антоний.

Источник: Inpress.ua
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