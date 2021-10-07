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Предстоятель УПЦ почтил память жертв трагедии в Бабьем Яру

07.10.2021 / 13:59
Предстоятель УПЦ почтил память жертв трагедии в Бабьем Яру
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий и наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел посетили государственные мероприятия в Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр»

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий принял участие в памятных мероприятиях к 80-летию трагедии в Бабьем Яру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 6 октября Митрополит Онуфрий и наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел посетили государственные мероприятия в Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр».

В церемонии памяти жертв Бабьего Яра приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Государства Израиль Ицхак Герцог, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель парламента Грузии Каха Кучава, Спикер Риксдага Швеции Андреас Норлен, Маршал Сената Республики Польша Томаш Гродзкий, представители правительств других государств, главы религиозных сообществ, послы и представители дипломатического корпуса, эксперты, ученые и меценаты со всего мира, которые занимаются темой Холокоста.

«В этом месте нацисты расстреляли более ста тысяч человек, - сказал Владимир Зеленский во время выступления. - В этом месте трудно говорить. На тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать. Тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять. Тысячи пуль сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, что пронизано болью и криком, кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной. Это такое место. 80 лет назад здесь произошли ужасные преступления».

Глава государства поблагодарил всех присутствующих, в том числе международных гостей, прибывших в Украину разделить общую боль в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

Источник: Inpress.ua
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