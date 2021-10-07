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Украинская власть будет жестко реагировать на любые случаи антисемитизма - Ермак

07.10.2021 / 17:49
Украинская власть будет жестко реагировать на любые случаи антисемитизма, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с представителями Национальной коалиции в поддержку евроазиатского еврейства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча была посвящена чествованию 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, где представители Национальной коалиции поприветствовали усилия Украины борьбе с антисемитизмом.

В частности, они отметили важность принятия Верховной Радой закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Как отметил руководитель Офиса президента, команда главы государства сделает все для того, чтобы принципы данного закона были реализованы как можно быстрее.

"К счастью, сегодня Украина преодолела антисемитизм, но мы обеспокоены попытками некоторых политиков вернуть скрытые антисемитские послания к нашему национальному диалогу через свои медиахолдинги и другими способами. Президент Зеленский не допустит этого", - сказал Ермак.

Он также подчеркнул важность углубления отношений между Украиной и Национальной коалицией в поддержку евроазиатского еврейства.

"Для нас очень важно поддерживать наши отношения. Вы всегда желанные гости в нашей стране, наши друзья", - отметил он.

Кроме того, Ермак проинформировал участников встречи об усилиях Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Источник

антисемитизм, Ермак
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