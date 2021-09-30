Войти | Зарегистрироваться
13:54

четверг,
30 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ объяснили, откуда возникло слово Бог

30.09.2021 / 13:15
В УПЦ объяснили, откуда возникло слово Бог
Источник: Центр информации УПЦ
Священник объяснил, что Бог называется Отцом не только в Своем отношении к миру и человеку, но и в контексте Святой Троицы

Славяне Бога называют Богом, потому что Он истинный источник благ, дарующий людям истинное счастье.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Как известно, славянские языки относятся к индоевропейской группе, поэтому большинство лингвистов считает, что привычное для нас слово «Бог» является родственным санскритскому bhaga или иранскому baga, что означает «наделяющий» или «одаряющий». Есть еще понятие bhagas, т. е. «достояние» или «счастье». Как видим, наши предки в данном случае старались подобрать такое слово, которое бы наилучшим образом выражало их опыт встречи с чем-то надмирным, с Божеством», - объяснил священник.

Он также рассказал, почему в славянской традиции возникло слово Господь - его значение соотносится к понятию «господин» или «хозяин», в христианском понимании - «владыка».

«С этим понятием так же тесно связано название Бога Творцом. Таким образом, получается, что Бог = Владыка вселенной в силу того, что Он и Творец её, но он Господин, который источает блага своему творению…Мы и весь окружающий мир - дети Его, а само слово «отец» произошло из детской речи: праиндоевропейское atta - это обращение ребенка к кому-либо из родителей», - напомнил протоиерей Владимир.

Священник объяснил, что Бог называется Отцом не только в Своем отношении к миру и человеку, но и в контексте Святой Троицы.

«Сын Божий не был создан, как был создан весь остальной, хоть материальный, хоть духовный, мир. Бог Отец назван «Отцом», так как Он причина существования Бога Сына, но Бог Сын равен Богу Отцу и ни в чем не ниже Его. Здесь наименование Бога «Отцом» используется лишь потому, что наш язык не может как-либо более адекватно отразить тайну отношений между Лицами Святой Троицы», - подытожил священник.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.