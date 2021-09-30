В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран – СМИ

Об этом говорится во внутреннем документе ЕС, с которым ознакомились Euobserver и RFERL, сообщает "Европейская правда".

О документе, датированном 27 сентября, стало известно накануне поездки главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

Среди злоупотреблений, которые вызвали раздражение государств ЕС, упоминаются незаконное проживание граждан безвизовых государств и необоснованные запросы о предоставлении убежища.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребления безвизом.

В документе упоминается о росте "правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием" со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

В документе также говорится о более чем 50-процентном увеличении за последние три месяца ходатайств о предоставлении убежища со стороны граждан Грузии по сравнению с тем же периодом в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Механизм приостановления действия безвизового режима предусматривает, что увеличение более чем на 50% случаев незаконного пребывания или просьб о предоставлении убежища с низким уровнем одобрения может привести к повторному введению виз.

В документе Германия упоминает Молдову как особо серьезный случай, с 429-процентным ростом, если сравнивать периоды с июня по август 2019 и с июня по август этого года.

Италия также выразила сомнения в Молдове. Утверждается, что сети торговли людьми, действующие через "соседние страны", злоупотребляют безвизом и повышают возможность лишения Молдовы безвизового режима "в случае недостаточного прогресса".

Франция упоминает проблемы, вызванные гражданами Албании, Грузии и Сербии.

Бельгия подняла проблему, вызванную "тревожным увеличением" ходатайств о предоставлении убежища из Молдовы в этом году, тогда как Чехия также заявила, что недавно выросли необоснованные ходатайства о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

Нидерланды являются единственным членом ЕС, который требовал приостановить безвизовый режим с Албанией в 2019 году. Его просьбу отклонила Европейская комиссия.

Визовый режим ЕС для Черногории, Сербии и Северной Македонии был отменен в декабре 2009 года, для Албании и Боснии - в 2010 году, для Молдовы - в 2014 году, для Грузии и Украины - в 2017 году.

Напомним, обнародованный в августе отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов утверждал, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркивал необходимость делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза - откат в проведении реформ.

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