Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, что бы он ответил на заявления о том, что раз Венгрия будет закупать российский газ по более длинному, чем украинский маршрут, доказывает ли это, что Россия использует "голубое топливо" в качестве оружия, чтобы наказать Киев.

"Нет, это не так", ответили бы мы этим товарищам", - отреагировал Песков.

Он подчеркнул, что "Россия никогда не использовала, не использует не имеет в виду использовать "голубое топливо", чтобы кого-то наказывать". "Россия использует "голубое топливо" исключительно в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе", - сказал Песков.

Он также заметил, что "использование "голубого топлива" в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей "голубого топлива" в Европе, а также странам, которые предоставляют возможности транзита "голубого топлива", если этот транзит экономически выгоден и экономически целесообразен".

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