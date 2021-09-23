На православном фестивале УПЦ «Покров» покажут 80 фильмов

В столице с 11 по 14 октября при поддержке Украинской Православной Церкви состоится фестиваль православного кино «Покров».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pokrovkino.com, оргкомитет фестиваля рассмотрел более 200 заявок на участие от режиссеров из 15-ти стран мира.

«Надеемся, что православное кино - добрый повод для хорошего настроения, новых встреч и неугасающего христианского оптимизма!» - поделились организаторы.

Всего зрители смогут увидеть около 80 фильмов. Лучшие ленты жюри определит в четырёх номинациях: «Игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино» и «Анимационное кино».

Фестиваль состоится в онлайн-формате и, в случае благоприятной эпидемической обстановки, в столичном «Доме кино».

Как сообщалось ранее, Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошёл по благословению Митрополита Владимира в октябре 2003 года.

В прошлом году на конкурс было прислано около 1200 фильмов, из них оргкомитет отобрал 68 лент, созданных режиссёрами из восьми стран. В связи с карантином фестиваль состоялся в онлайн-формате. Его зрителями стали более 100 тысяч интернет-пользователей из 25-ти стран.