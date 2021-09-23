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На Кировоградщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского

23.09.2021 / 16:44
На Кировоградщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского
Источник: Центр информации УПЦ
В этом году отмечается 25-летие обретения мощей священномученика Николая

В Кировоградской области верующие УПЦ пройдут крестным ходом в день памяти священномученика Николая Искровского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молитвенное шествие будет приурочено к 25-летию обретения мощей святого.

Архиепископ Боголеп рассказал, что в этом году отмечается 25-летие обретения мощей священномученика Николая. Крестоходцы во главе с правящим архиереем Александрийской епархии УПЦ пройдут от села Анновка в Искровку, где в Крестовоздвиженском храме у мощей святого будет совершена Божественная литургия.

«2 октября мы уже в девятый раз, дай Бог без препятствий, будем снова идти от села Анновка в Искровку, где находятся святые мощи священномученика Николая Искровского. Для нас этот год особенно знаменательный потому, что в этом году исполняется 25 лет со дня обретения мощей священномученика», - сказал владыка Боголеп.

Крестный ход начнется в 8 утра.

 

Источник: Inpress.ua
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