В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку для онкобольных детей

В Полтаве Украинская Православная Церковь провела благотворительную ярмарку по сбору средств для онкобольных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, акция состоялась 21 сентября во дворе храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Благотворительная ярмарка организована волонтерами православного центра «Благо», который действует при Отделе социального служения и благотворительности Полтавской епархии УПЦ

«В Полтаве проведение благотворительных ярмарок уже стало доброй традицией. Средства, привлекаемые во время этих мероприятий, направляются на лечение онкобольных детей, помощь нуждающимся и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах», - поделились в епархии.

Как сообщалось ранее, на Полтавщине волонтеры УПЦ передали помощь детям-пациентам психиатрической больницы.

Также сотрудники отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ передали воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Гадяч средства гигиены и продукты питания.