Половина расходов бюджета-2022 приходится на здравоохранение, соцзащиту и образование - Немчинов

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов написал в Телеграме.

«Правительство работает единой командой с Верховной Радой, чтобы приоритеты, определенные Президентом Владимиром Зеленским, были реализованы как можно быстрее. Главный приоритет - человек, его здоровье, благосостояние, безопасность», - отметил Немчинов.

Он добавил, что во вторник, в частности, в парламенте был представлен проект государственного бюджета, который является "бюджетом инвестиций в человека". В главном финансовом документе стране, подчеркнул чиновник, половина всех расходов приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование.

«Президент инициировал повышение заработных плат медицинским работникам, учителям, - это произойдет уже в следующем году. Программа Президента «Здоровая Украина», по которой уже строятся площадки для активного отдыха, продолжается реформа школьного питания, расширяется перечень доступных лекарств, в следующем году будет набирать обороты. В регионах строятся инфраструктурные объекты для спорта высоких достижений», - добавил Немчинов.

Он также напомнил о том, что глава государства обещал модернизировать армию, поэтому в бюджете заложены существенные расходы на сферу безопасности и обороны.

«Справедливые пенсии - такая ​​задача определена Президентом для правительства, поэтому для более чем 9 миллионов пенсионеров предусмотрена индексация пенсий, осуществление доплаты к пенсиям для 411 тысяч военнослужащих. Еще одну программу «Большое строительство", главным двигателем которой является Президент Украины, каждый из украинцев видел в своем городе - это построенные тысячи километров дорог, новые больницы, школы, реставрация памятников архитектуры», - написал министр КМУ.

По его словам, также Зеленский инициировал кредитные программы поддержки бизнеса 5-7-9 и доступной ипотеки для украинцев - первая помогла бизнесу пережить последствия пандемии, на это было направлено 62 миллиардов гривень, вторая - стала возможностью получить собственное жилье для 800 семей. Обе программы будут продолжаться и в дальнейшем.

«Много сделано, но еще больше задач определено Президентом, поэтому правительство работает над их выполнением и будет отчитываться перед гражданами», - заверил Немчинов.

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