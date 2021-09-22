Главной задачей сезона является своего рода "убийство" олигархической модели - Подоляк

Главной задачей сезона является «убийство» традиционной олигархической политической модели, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Главком".

"Глава государства инициировал несколько фундаментальных законопроектов, которые должны существенно изменить ландшафт отношений между обществом и государством. Например, есть два ключевых законопроекта, которые должны обязательно быть проголосованы в ближайшее время. Это закон об олигархах во втором чтении, принятие которого разблокирует путь к другим вспомогательным законам - тому же закону о лоббизме. А также закон № 5600, который фундаментально меняет налоговую систему", - отметил Подоляк.

По его словам, законопроект № 5600 больше нагружает рентными платежами отраслевых, особенно сырьевых, олигархов и одновременно позволяет собрать ту сумму средств, которую ранее бюджет не получал. Советник руководителя ОП убежден, что этот проект закона позволит Минфину добрать в бюджет от 32 до 35 млрд грн в год.

При этом он добавил, что к документу подано около 12 тыс. правок, заверив, что "многие из них убирают чрезмерную нагрузку на обычных граждан, малый бизнес".

"На мой взгляд, главной задачей в этом сезоне является своего рода «убийство» традиционной олигархической политической модели. Если коротко: это когда олигарх, зарабатывая на государстве, эти деньги частично тратит на создание партий, продвигает их через свои медийные каналы, получает затем партийные квоты в парламенте, правительстве и через квоты в правительстве получает возможность сохранить свои неконкурентные преимущества", - сказал Подоляк.

Он заметил, что именно принятие законопроекта об олигархах вместе со вспомогательными с ним законами должно "разорвать эту цепь".

"Понятно, что по ходу этого будут конфликты, нужно будет вносить какие-то правки. Но хочет этого кто-то или нет - закон будет проголосован в любом случае. И его принятие позволит нам уже вести диалог с олигархами по другим правилам. Никто же не собирается ни у кого ничего несправедливо забирать. Но, друзья, давайте уже рассуждать о том, как вы будете отходить от своего монопольного положения, в частности, на медийном рынке", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Вместе с тем он отметил, что если Венецианская комиссия даст рекомендации к антиолигархическому законопроекту, то "определенные замечания могут быть учтены в дальнейшем, в других дополнительных законопроектах".

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект № 5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Члены комитета заявили о намерении принять его на пленарном заседании ВР в четверг, 23 сентября.

1 июля 2021 года Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект в первом чтении. Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок и последствия включения лиц в Реестр, вводит декларирование служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в письме призвала Председателя ВР Дмитрия Разумкова направить законопроект № 5599 в Венецианскую комиссию в связи с тем, что, по ее мнению, он может противоречить нормам Конституции. Кроме этого, к спикеру обратились четыре оппозиционные депутатские фракции с аналогичным предложением.

Разумков 10 сентября направил законопроект на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 17 сентября рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Верховная Рада 1 июля 2021 года приняла проект закона в первом чтении.

Цель документа - обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроектом предусмотрено немало поправок в части предотвращения «скруток» и теневого оборота сельхозпродукции, новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" т. п.

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