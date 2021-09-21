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Верующие УПЦ почтили память небесного покровителя Черкасчины

21.09.2021 / 15:30
Верующие УПЦ почтили память небесного покровителя Черкасчины
Источник: Центр информации УПЦ
Перед началом Божественной литургии архиереи и духовенство поклонились чудотворным мощам преподобномученика Макария, которые покоятся в Архангело-Михайловском соборе

В Черкассах верующие Украинской Православной Церкви отметили память покровителя края - преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, праздничное богослужение в кафедральном Архангело-Михайловском соборе возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Перед началом Божественной литургии архиереи и духовенство поклонились чудотворным мощам преподобномученика Макария, которые покоятся в Архангело-Михайловском соборе.

За литургией молились о мире в Украине и о Божьей помощи и защите от коронавирусной инфекции.

Архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг кафедрального собора, после чего совершили панихиду на месте захоронения митрополита Черкасского и Каневского Софрония.

***Преподобномученику Макарию Каневскому в тяжелые для Православия времена пришлось вести непрерывную борьбу с иезуитами и униатами, которые пытались отобрать у монахов принадлежащие им земли и имущество, а братию заставляли покинуть монастырь и предать веру.

Когда татары напали на Овручский монастырь, преподобный долго молился со своей братией, а затем вышел к нападающим крестным ходом с иконами и хоругвями. Татарам показалось, что из монастыря вышло так много народу, что им его не одолеть, и они убежали, даже оставив раненых.

Святой преподобномученик Макарий имел дар прозорливости и чудотворения. В Каневе он исцелил слепого и умирающего.

В 1678 году турецкие нападающие ворвались в Каневский монастырь и потребовали от преподобного выдать им монастырские утварь и ценные вещи. Услышав ответ святого, все наши вечные сокровища на небе, они повесили его за руки и за ноги между двумя столбами. Через два дня преподобномученику отрубили голову.

Тело преподобномученика Макария Каневского похоронили под жертвенником того же храма.

В 1688 году при обновлении храма гроб преподобномученика был открыт и в нем обретено нетленное тело святого.

26 мая 2003 года мощи перенесены в Черкасский Свято-Михайловский кафедральный собор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, черкасская епархия
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