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Путин говорит, что его окружили десятки больных COVID

17.09.2021 / 13:20
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек.

Об этом свидетельствует видео выступления Путина на саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, опубликованное на сайте Кремля, РБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Путина: "К сожалению, вынужден в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков человек".

Путин добавил, что теперь ему "приходится в течении нескольких дней соблюдать режим самоизоляции".

По словам Пескова, вспышка заболеваемости COVID-19 в окружении Путина произошла в сентябре, несмотря на то что "практически все, кто работает с президентом, вакцинированы".

Большинство заболевших – это сотрудники, обеспечивающие его безопасность и нормальную работу президента.

При этом Песков отметил, что ему не известен ни один случай, когда болезнь протекала бы тяжело, так что выявление множества заболевших не вызывает сомнений в эффективности вакцинирования.

Напомним, 16 сентября в Душанбе проходит саммит Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

30 июня Путин заявил, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.

Источник

коронавирус, Путин
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