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"Мы не клуб для избранных": Дуда выступил за присоединение Украины к ЕС

17.09.2021 / 12:18
Президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение Европейского Союза, заявив, что Украина, Молдова и другие государства, которые модернизируются и стремятся стать членами ЕС, должны получить такую ​​возможность.

Об этом Дуда заявил в среду на встрече группы "Аррайолос", неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских государств-членов Европейского Союза, сообщает "Европейская правда".

"Выстраивая глобальную позицию ЕС, мы должны помнить о себе. Сила нашего сообщества и ее восприятие в мире должны быть результатом ее авторитета.

Мы не вызовем доверия, если нашим партнерам, которые делают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет предоставлена такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы - Европа, континент, а не клуб для избранных", - сказал президент Польши.

Он отметил, что ЕС должен быть открытым для других европейских стран, которые уже проводят евроинтеграционные реформы.

"К сожалению, более чем через 30 лет после падения "железного занавеса" европейская территория все еще разделена. Сегодня занавес сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства. И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас - европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества", - отметил польский президент.

Такими странами, по словам Дуды, являются Украина и Молдова.

"Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны.

Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы погибали на баррикадах за то, чтобы их страна имела шанс однажды войти в европейское сообщество.

Итак, если мы хотим, чтобы Союз был действительно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения", - убежден глава польского государства.

В августе, накануне тридцатой годовщины Независимости Украины, Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский опубликовали совместную статью, в которой указывают, что Украина в будущем должна стать членом ЕС.

Источник

ЕС, Дуда
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