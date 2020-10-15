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Зеленский хочет, чтобы Украину приглашали в ЕС

15.10.2020 / 10:50
Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Украина была полноправным членом Европейского Союза и имела одинаковый статус с другими странами-членам ЕС.

Об этом идет речь в интервью Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, которое цитирует Офис президента

Прямая речь: "Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС, для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом".

Президент отметил, что Украина делает все возможное, чтобы быть равноправными партнерами.

Зеленский еще раз заявил, что украинцы – "ментально европейцы". Кроме того, президент упомянул важность выполнения конкретных условий для членства в Европейском Союзе.

"Политики – и украинские, и европейские – говорят, что путь в ЕС – это путь с двусторонним движением, друг другу навстречу. Но никто не говорит, что на этом пути много полос: многое должна сделать страна, чтобы стать членом ЕС. Это и независимая антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и, кстати, инфраструктура, которую мы активно строим", – сказал президент.

Источник

ЕС, Зеленский, Дуда
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