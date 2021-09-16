COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате - Немчинов

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов написал в Телеграме.

Представитель власти напомнил, что принятые постановлением Кабинета Министров "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236 и от 29 июня 2021 года № 677 "изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции ("желтую" или «зеленую») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый желтый сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а зеленый - о полном курсе.

"Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами", - отметил министр.

При этом, добавил Немчинов, ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID -сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за собственником.

«В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только, если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат", - разъяснил он.

Кроме того, добавил представитель власти, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При условии наличия у лица, которое пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Немчинов уточнил, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.

Как сообщал Укринформ, ранее Министерство здравоохранения Украины дало детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм при различных уровнях эпидопасности.

Кабинет Министров 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 о противоэпидемических ограничениях, которыми, в частности, ввел "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты. Желтый сертификат свидетельствует о вакцинации лица первой дозой вакцины, зеленый - о прохождении полного курса вакцинации. Эти COVID-сертификаты могут быть использованы при работе или посещении заведений общественного питания, спортивных развлекательных заведений в зонах, где установлены ограничения на их работу в связи с эпидемической ситуацией.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, бизнес сможет сам выбирать: прекращать работу в условиях ухудшения эпидемической ситуации или вакцинировать работников и принимать посетителей при предъявлении документа о вакцинации против COVID-19.

Источник