Перепись населения можно будет провести после преодоления коронавируса - Немчинов

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал во время онлайн-брифинга по итогам заседания правительства 2 сентября.

"Если мы успешно преодолеем коронавирус, в программе действий правительства есть проведение всеукраинской переписи населения. Я имею надежду на то, что мы ее проведем и стилизуем все данные", - сказал Немчинов

Он отметил, что перепись населения проводилась еще в 2001 году, однако есть официальные данные Госкомстата, которые периодически обновляются по научным методикам.

Пока что правительство при принятии тех или иных решений пользуется именно этими данными. Есть определенные проблемы относительно данных по тем населенным пунктам, где сейчас живут переселенцы, и в г. Киеве, где не все жители официально зарегистрированы.

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