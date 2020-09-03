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Песков заявляет об "отсутствии следов яда" у Навального до отправки в ФРГ

03.09.2020 / 18:12
В Кремле утверждают, что до отправки оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Берлин в его организме отсутствовали следы отравляющих веществ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремль не получал информацию об отравлении политика ядом из группы "Новичок".

Напомним, что 2 сентября власти Германии заявили, что специалисты нашли в организме Навального следы яда нервно-паралитического действия из группы "Новичок". "Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", — говорится в сообщении немецкого правительства.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что полученные результаты не оставляют никакого сомнения в том, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Она назвала оппозиционера "жертвой преступления", которого таким образом пытались "заставить замолчать". Канцлер ожидает реакции российской стороны в связи с новыми данными.

В Германии также не исключили введение новых санкций против России из-за ситуации вокруг Навального.

Источник

отравление, Песков, Навальный
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