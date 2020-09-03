Ткаченко ограбил украинский фильмофонд

Об этом сообщил корреспондент издания Journalist.

Участники митинга протестовали против мошеннических действий нынешнего министра Ткаченко и его заместителя - Петасюк, а именно - незаконной приватизации Одесской киностудии.

По словам одного из активистов, убытки киностудии в связи с приватизацией составляют более 15 миллиардов долларов.

Кроме того, Ткаченко украл у киностудии уникальную фильмографию, произведенную Одесской киностудией, и ежегодно лишает государственный бюджет многомиллионной прибыли от трансляции кинопродукта, вместо этого пополняя свой оффшорный счет.

На сегодняшний день, опять же, благодаря Ткаченко, собственное производство киностудии остановлено, а основные активы предприятия переданы частным компаниям.

“Мы требуем Президента Зеленского обратить внимание на то, что делает его министр культуры и информполитики. На то, как методично он убивают культуру и украинское кино и незамедлительно принять решение об его отставке”, заявил заместитель главы «Гильдии кинематографистов Одессы» Дмитрий Гороховский и добавил, - ” у Одесской киностудии есть фильмофонд, который был выведен тоже в частную компанию, к которой имеет отношение Александр Ткаченко. Прибыль от этих фильмов выводится в оффшоры”.

По словам активистов они - кинематографисты и просто небезразличные люди, пришли к Офису президента с требованием уволить действующего министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, а также спасти Одесскую киностудию. Кроме того, участники акции призывали правоохранительные органы отреагировать на все правонарушения и мошеннические схемы министра и предпринять соответствующие действия.

Глава общественной организации «Гильдия кинематографистов Одессы» Максим Фирсенко заявил: «Мы сегодня пришли требовать от Президента Украины, Владимира Александровича Зеленского, уволить человека, который угробил Одесский кинематограф, это Александр Ткаченко. Человек, который был одним из акционеров госпредприятия, и действия которого привели к уничтожению одной из лучших в свое время киностудий Европы, не может быть на должности Министра культуры. Ткаченко должен быть в тюрьме, а все его активы должны быть арестованы!».

Активисты требовали от президента и правоохранительных органов отреагировать на незаконные, мошеннические действия в отношении Одесской киностудии и принять соответствующие действия.

«Мы требуем от Зеленского, чтобы мошенник Ткаченко был не только снят с должности, но и отправился в тюрьму. Мошенничество в особо крупных размерах - это до 12 лет лишения свободы», - подытожил один из участников митинга.