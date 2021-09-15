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Шмыгаль: Двойное гражданство должно быть. Это усилит нас

15.09.2021 / 10:48
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства, но не с агрессором - Россией.

Об этом заявил Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября

Прямая речь: "Скажу личное мнение. Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах - это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором...

Моя позиция - двойное гражданство должно быть. Это усилит нас".

Премьер также напомнил, что огромное количество украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь паспорт украинца, имея при этом гражданство других стран. По словам Шмыгаля, на рассмотрении парламента находятся сейчас несколько законопроектов, посвященных этому вопросу.

Напомним: В своем выступлении в Стэнфорде президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выступает за принятие законодательства о двойном гражданстве в Украине, однако отмечает, что из-за внешней агрессии России, подход к этому вопросу не может быть универсальным.

Источник

двойное гражданство, Шмыгаль
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