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Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ

10.09.2021 / 09:42
Сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Второй транш должен составлять 500 млн СПЗ, это где-то $700 млн, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше. Но детальнее - после дискуссии с Фондом в сентябре", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве 9 сентября.

Согласно данным источника агентства в правительстве, в этот раз глава миссии может персонально прибыть в Украину.

В середине сентября Украина также ожидает поступления второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR600 млн. Первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн Украина получила в конце 2020 года.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Источник

транш, МВФ
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