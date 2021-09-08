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Частота экстремальных засух в Европе может вырасти на 50%

08.09.2021 / 17:18
Международная группа ученых считает, что изменение климата к концу века вызовет в Европе еще больше засух летом.Об этом сообщает The National.

Ученые проводили исследования, исходя из наихудшего развития сценария изменения климата, а именно, сохранения текущего уровня выбросов углеводородов.

«Летние засухи являются очень актуальной темой в Европе. Мы видим четкую тенденцию к более продолжительным и интенсивным летним засухам и дефициту осадков к концу века согласно текущим сценариям выбросов углерода», - отметила соавтор исследования Магдалена Миттермайер.

По данным ученых, частота экстремальных летних засух может увеличиться на 50% во французских Альпах, регионах Средиземноморья и Иберийского полуострова.

Также ученые заявляют, что количество осадков будет уменьшаться летом, однако будет увеличиваться зимой.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от засухи страдает около 55 миллионов человек во всем мире. Засуха также уничтожает урожай и увеличивает риск возникновения заболеваний.

Напомним, в ООН заявили, что Мадагаскар находится на грани голода, связанного с изменением климата.

Источник

ООН, засуха
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