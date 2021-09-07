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Предстоятель УПЦ поздравил Черногорского митрополита Иоанникия с интронизацией

07.09.2021 / 11:08
Предстоятель УПЦ поздравил Черногорского митрополита Иоанникия с интронизацией
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель от имени полноты Украинской Православной Церкви молится о помощи Господней митрополиту Иоанникию и православным Черногории

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий направил поздравление с интронизацией новому митрополиту Черногории.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, чин интронизации новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича) состоялся в Цетинском монастыре после Божественной литургии, которую возглавил Патриарх Сербский Порфирий.

«Вы были достойным сподвижником своего блаженного предшественника, Преосвященного Митрополита Амфилохия - выдающегося архипастыря и богослова, оставившего всем нам пример жизни, целиком посвященной Богу. Вместе с ним вы взяли на себя архипастырскую заботу об обновлении церковной жизни в Черногории в очень тяжелое время, когда православное население Косово, Метохии и других сербских стран перенесло ужасные страдания. А настоящее время, когда по промыслу Божьему вы полны решимости возглавить Митрополию Черногории и Приморья, полно испытаний и искушений. Повинуясь воле Божьей, вы приняли на себя этот отнюдь не простой долг, надеясь на истинную помощь Божью и поддержку всей Церкви. Знайте, дорогой Преосвященный Епископ, что православный народ Украины молитвенно вместе с вами», - подчеркнул Митрополит Онуфрий в поздравлении.

Предстоятель от имени полноты Украинской Православной Церкви молится о помощи Господней митрополиту Иоанникию и православным Черногории.

«Мы молимся Господу Иисусу Христу, доброму пастырю и первосвященнику нашей веры, чтобы он помог вам в служении Сербской Православной Церкви и в ведении православных людей на путь спасения. Снова и снова мы возглашаем Axios Вашему Высокопреосвященству! И от имени полноты братской Украинской Православной Церкви мы хотим, чтобы Господь защищал и укреплял вас хорошим физическим и душевным здоровьем на многая и благая лета!», - пожелал Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, делегация Украинской Православной Церкви в составе управделами митрополита Бориспольского и Броварского Антония и митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия 5 сентября приняла участие в торжествах по случаю интронизации нового митрополита Черногории.

 

Источник: Inpress.ua
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