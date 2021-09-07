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Разумков о возможных отставках министров: есть те, кто "в добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабмин

07.09.2021 / 11:18
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что некоторые министры этой осенью могут уйти в отставку по собственному желанию, а часть глав министерств может оставить Кабинет министров Украины в "добровольно-принудительном формате".

"Отставки возможны... Действительно есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым - и у меня лично. Я сейчас не буду переходить на фамилии. Есть те, кто, возможно, самостоятельно пойдут в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабинет министров Украины", - сказал Разумков на брифинге 6 сентября.

По его словам, кадровые ротации в правительстве, возможно, произойдут не на первой пленарной неделе шестой сессии Верховной Рады, но вскоре.

Источник

Кабмин, отставка, Разумков
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