«Нельзя бороться за торжество закона незаконными способами»: юрист прокомментировал слова Шабунина про «членов семьи врагов реформ»

Об этом заявил адвокат, управляющий партнер АО «Радзиевский и Яровой» Юрий Радзиевский, комментируя высказывания главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который ввел новый термин — «член семьи врага реформ» и публично призвал давить на этих людей, пишет Капитал.

«Активисты посредством нововведённого термина глобально подавляют инакомыслящих, что в корне не является правильным. У нас пока еще свободная страна и каждый может свободно выражать свои мысли. Если кто-то считает, что реформы, продвигаемые Шабуниным, неэффективны, что они проводятся неправильным образом, это же не значит, что им нужно закрывать рот, клеймить каким-то образом, называть врагами народа. Нужно выслушивать, садится искать компромиссы, истину.... „Член семьи врага реформ“ напоминает о 30-х годах прошлого столетия и „члене семьи врага народа“ со всеми вытекающими последствиями», — отметил юрист.

Он считает, что, вводя подобные определения, глава ЦПК Виталий Шабунин снова пытается оказать давление на оппонентов.

«Глава ЦПК уже неоднократно осуществлял давление на неугодных ему граждан, об этом можно писать целую книгу. Очевидно, что тут в очередной раз Шабунин пытается надавить на каких-то неугодных ему лиц, отстаивающих другую точку зрения. Я напомню, что Виталий Шабунин подобные вещи позволял себе неоднократно. Он привозил под дом председателя КСУ виселицу, требуя от председателя КСУ, чтобы тот осуществлял правосудие „правильным образом“, правильным с точки зрения Виталия, что в принципе звучит удивительно. Никакой ответственности за это он не понес. Периодически Виталий оказывает давление на народных депутатов, даже собирает со своих подписчиков деньги на то, чтобы максимально распространить негативную информацию о неугодных депутатах. Каждый раз такие действия ЦПК игнорируются правоохранительными органами, и, видимо, именно такая безнаказанность и привела к тому, что у нас уже появляются „члены семьи врага реформ“. Ни к чему хорошему это не приведет», — убежден юрист.

«Реформаторы» в Украине как правило считают себя выше законов Украины. По мнению адвоката, попытка бороться за законность незаконными способами заведет страну в тупик.

«Это самое удивительное в деятельности антоикорупционеров и антикоррупционных органов — вроде бы все борются за торжество закона, но при этом делают это противозаконными способами. Как правило они поясняют свое поведение тем, что все процессы, все структуры в Украине находятся в таком плачевном состоянии, что им необходима какая-то встряска, и это можно сделать только некими резкими инструментами. Что ранее законные попытки к результату не привели, вот они типа и вынуждены действовать таким образом. Но я не устаю возражать. Беззаконие может породить только другое беззаконие. Нельзя добиться всеобщего блага какими-то радикальными способами, которые не имеют ничего общего с законом. Рано или поздно все эти агрессивные действия со стороны активистом будут отзеркалены со стороны их оппонентов и к правопорядку в стане это точно не приведет», — убежден юрист.

Напомним, ранее активист Виталий Шабунин, который возглавляет работающий на западные гранты Центр противодействия коррупции, назвал среди ключевых задач ЦПК продвижение механизмов воздействия в отношении «врагов реформ и членов их семей». Эта формулировка вызвала резкую критику, из-за очевидной параллели с «членами семей врагов народа» времен сталинских репрессий.