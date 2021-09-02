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США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

02.09.2021 / 18:36
США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток - 2", считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Я знаю, что желание США, то, что я сегодня слышал, желание – если будут нарушаться украинские права и, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению санкционной политики", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

"Я сказал (Байдену – ред.) президенту очень открыто, что мы (Украина – ИФ), невзирая ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием", - добавил он.

Источник

США, санкции
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