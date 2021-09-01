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Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

01.09.2021 / 12:17
Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм", - написал Зеленский в Twitter 31 августа.

Источник

США, Зеленский
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