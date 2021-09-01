Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм", - написал Зеленский в Twitter 31 августа.

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