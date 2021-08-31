В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари

В Национальном заповеднике «Киево-Печерская Лавра» открылась выставка «Нашего Печерского сада эти гроздья и цветы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, экспозиция приурочена к 360-летию издания первой кириллической печатной редакции Киево-Печерского патерика.

Посетители могут увидеть оригинальные предметы из коллекции Национального заповедника - лаврские старопечатные книги, в том числе издание Печерского патерика 1661 года, иконы, портреты, богослужебную утварь.

Среди экспонатов находятся серебряный напрестольный крест - дар киевского митрополита Петра Могилы церкви Спаса на Берестове, Евангелие в окладе - вклад архимандрита Иннокентия (Гизеля) с братией в Успенский собор, уникальная достопримечательность древнерусского времени - медный крест, найденный в 1881 году в стене Троицкой Надвратной церкви. Предание связывает реликвию с именем сына черниговского князя Давида Святославича преподобного Николы Святоши, чьи мощи почивают в Ближних пещерах.

Большая часть раритетов представлена на выставке впервые. До революции некоторые из них принадлежали Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии.

В открытии выставки приняли участие духовник обители архимандрит Антоний с братией, представители Киевских духовных школ и сотрудники заповедника.

Посетить экспозицию можно до конца октября 2021 года.