Митрополит Онуфрий рассказал о даре от Бога тем, кто не опускает руки в борьбе со своими страстями

Человек, который неустанно борется со своими пороками и страстями, является благословенным на земле и спасен на небе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди.

«Святые угодники – это звезды на церковном небосклоне, которые светят каждому взирающему на них и указывают путь, ведущий ко спасению», – отметил Предстоятель УПЦ.

Архипастырь добавил, что каждый святой прошел свой особый путь страданий, испытаний, скорбей и болезней. «Однако никто не спасовал перед трудностями, но все твердо стояли за веру. А непосредственно святые мученики Флор и Лавр пролили за Христа свою кровь и отдали свою жизнь», - сказал он.

Блаженнейший убежден, что нет человека, который бы в своей жизни не сталкивалась с трудностями и испытаниями. Всем приходится с чем-то бороться.

«Христиане борются со своими страстями, дьяволом, греховными обычаями мира, и в этой борьбе человек страдает. Страсти мучают, дьявол нападает, мир тоже угнетает человека. Когда человек мужественно терпит это и не поддается страстям, не уступает дьяволу, не идет на поводу у мира с его страстями и пороками, то он становится бескровным мучеником», – подчеркнул владыка.

Такими мучениками должны быть все – «потому что в земной жизни человек должен бороться против зла», призвал Митрополит Онуфрий.

«На земле нужно бороться со своими страстями. Бывает такое, что у человека есть какой-то порок, укоренившийся порок. Никогда не надо сдаваться», – отметил владыка и дал совет: «Человек может падать каждый день, может вставать и снова падать, и это может длиться не день, не два, а годы и десятилетия. Но даже если упал, надо сказать: «Господи, я упал, я – грешник, но все равно не согласен со своими страстями, со своими недостатками и прошу у Тебя прощения и помощи»».

Подытоживая, Предстоятель отметил, что тот человек, который так неустанно борется со своими пороками и страстями, является благословенным на земле и спасен на небе – «он действительно является бескровным мучеником».