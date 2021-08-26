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В США изучают возможность предоставления Украине гарантий по госдолгу - глава Минфина

26.08.2021 / 13:19
В США рассматривают возможность возобновить практику предоставления Украине гарантий по облигациям государственного долга, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Была встреча в казначействе США (United States Department of the Treasury - ред.). Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя свой визит в Вашингтон в июле этого года.

"Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", – добавил Марченко.

Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Источник

США, Минфин
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