Войти | Зарегистрироваться
20:04

понедельник,
23 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ про объединение украинцев: Надо услышать друг друга

23.08.2021 / 19:20
Митрополит УПЦ про объединение украинцев: Надо услышать друг друга
Источник: Центр информации УПЦ
Риторики распределения украинцев не может быть, не можем разделяться на Восток и Запад, на правильных и неправильных - нужно жить по Евангелию

Риторики распределения украинцев не может быть - нужно жить по Евангелию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на видео программы «Диалоги с Макаренко», об этом сказал митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

Архиерей рассказал о расколе украинцев на два лагеря. По его словам, это навязали искусственно.

«Надо услышать друг друга. Не так давно, пожалуй, 10 лет назад, в Украине появилось понятие «Востока» и «Запада». Раньше не было такого понятия - Украина была единой. Нам искусственно навязали это понятие. Я не чувствовал это понятие до тех пор, пока не попал на Галичину», - отметил митрополит.

По словам владыки, риторики распределения украинцев не может быть, не можем разделяться на Восток и Запад, на правильных и неправильных - нужно жить по Евангелию.

«Христос сказал, что Господь присутствует в каждом и для того, чтобы это присутствие понять, нужно услышать друг друга. Конечно, должно быть разнообразие: традиции и культура разные на Западе и Востоке Украины - это еще больше обогащает Украину», - сказал Львовский митрополит.

По мнению архиерея УПЦ, нужно достичь истины в разнообразии. «Сегодня, к сожалению, видим больше того, что нас разделяет, а то, что объединяет - не замечаем», - сказал владыка и добавил, что нужно проанализировать то, что находится внутри у нас, но не через политическую призму.

Источник: Inpress.ua
украинцы, УПЦ, митрополит Филарет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 августа
22 августа
21 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.