Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

Соответствующие изменения в карантинное постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании 18 августа.

Ранее, согласно тексту документа, для беспрепятственного пересечения границы необходимо было иметь документ о полном курсе вакцинации.

Документ также вносит изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата, в частности в перечень вакцин добавили Janssen/Johnson&Johnson.

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