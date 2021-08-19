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Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

19.08.2021 / 13:23
Кабинет министров Украины разрешил лицам, имеющим COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами одобренных ВОЗ вакцин или выздоровлении от COVID-19, не проходить самоизоляцию при пересечении государственной границы.

Соответствующие изменения в карантинное постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании 18 августа.

Ранее, согласно тексту документа, для беспрепятственного пересечения границы необходимо было иметь документ о полном курсе вакцинации.

Документ также вносит изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата, в частности в перечень вакцин добавили Janssen/Johnson&Johnson.

Источник

вакцина, самоизоляция
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