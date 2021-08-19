Данилов о событиях в Афганистане: это может повлиять и на ситуацию с безопасностью в Украине

Об этом сказал в комментарии телеканалу "Украина 24" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Безусловно, ухудшение ситуации по безопасности в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир является достаточно глобализованным, все это повлияет непосредственно и на ситуацию по безопасности и миграционную ситуацию в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на ситуацию по безопасности или миграционную в странах-партнерах, в частности в ЕС", - сказал он.

Данилов также отметил, что захват "Талибаном" власти в Афганистане стал неожиданностью для цивилизованного мира, хотя в Украине эксперты заранее предупреждали о таком варианте развития событий.

"Произошел захват власти "Талибаном". Захват, который, как сегодня говорят представители Соединенных Штатов, Германии, для них был совершенно неожиданным. На самом деле, понимая поведение и имея информацию о положении дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, что в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые очень профессиональны. Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что данная ситуация очень опасна. Мягко говоря, нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", - рассказал секретарь СНБО.

Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в столицу Афганистана. "Талибан" заявил, что контролирует всю территорию страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после того, как талибы без боя вошли в Кабул.

Представитель политического офиса исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане и отметил, что ни одна дипломатическая организация не подверглась нападению.

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