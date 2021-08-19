На Киевщине прославят в лике святых священника, расстрелянного в 1937 году

В Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви прославят священномученика Михаила Подъельского, расстрелянного НКВД за исповедание веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на novomuchenik.org.ua, решение о прославлении подвижника принял Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 17 августа.

Одним из инициаторов прославления священномученика Михаила Подъельского выступил Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, сотрудники которого длительное время собирали информацию о пастыре в архивах Киевщины и Черниговщины, а также проводили мероприятия, посвященные его памяти. По инициативе Центра наследия Новомучеников и по благословению митрополита Антония в селе Зазимье был проведен вечер памяти, посвященный отцу Михаилу Подъельскому, организована фотовыставка и ряд публикаций.

«Священномученик Михаил Подъельский был искренним пастырем Христовым, который жизнь свою отдал за веру и свою паству. Материалы его следственного дела свидетельствуют, что он, несмотря на многочисленные допросы и пытки в тюрьме НКВД, так и не сломался, не отрекся от веры и никого не оговорил и не предал. Вся его жизнь и мученическая смерть пропитаны преданностью Христу и Его заповедям, правдивость которых он пытался доказать собственным примером и своими делами. Поэтому прославление в лике святых новомучеников и почтение памяти этого подвижника веры крайне важно не только для жителей Зазимья или Броварщины, но и всей Украины, ведь только на примере таких пастырей возможно подлинное возрождение духовности нашего народа», - отметил руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, кандидат исторических наук Сергей Шумило.

Торжества прославления в лике святых священномученика состоятся в Бориспольской епархии, в которую входит православный приход в селе Зазимье на Киевщине, где служил настоятелем новопрославленный священномученик.

Как сообщил Сергей Шумило, кроме материалов об отце Михаиле Подъельском, Центром изучения наследия Новомучеников обнаружено в архивах и скопировано следственные дела НКВД на еще более 100 священников, которые служили в населенных пунктах нынешней Бориспольской епархии и были репрессированы советской властью в 1930-е годы. На основе этих материалов будет сформирован мартиролог репрессированного православного духовенства Киевской области.

***Новосвященномученик о. Михаил Подъельский родился 21 мая 1878 в городе Нежин Черниговской губернии в семье диакона. Сначала проходил служение в Черниговской епархии в качестве диакона. В 1925 был посвящен в сан иерея и направлен в Прилукское благочиния. В 1930 впервые задержан Прилуцким НКВД. После освобождения вынужден перевестись в село Зазимье Броварского района. Несмотря на давление местной советской власти на новом месте служения активно продолжал выполнять свои пастырские обязанности, отказывался закрывать церковь, соверщал для местных жителей церковные обряды и таинства. 19 ноября 1937 был выписан ордер на арест отца Михаила Подъельского по обвинению в «антисоветской агитации». Согласно протоколам, на допросе отец Михаил вел себя спокойно, отрицая все выдвинутые обвинения. Тройка при Киевском облуправлении НКВД 20 ноября присудила к расстрелу с конфискацией имущества. 27 ноября 1937 ровно в 24.00 приговор привели в действие. Об этом свидетельствует акт расстрела. Тело, как и большинство других расстрелянных, отвезли в Быковнянский лес.