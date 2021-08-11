Зеленскому выгодно, чтобы Медведчук оставался под домашним арестом – европейские СМИ

Об этом пишет европейское интернет-издание Luxembourg Herald.

В публикации подчеркивается, что адвокаты и сам Виктор Медведчук опровергли все доводы прокуратуры в суде, приведя аргументы о фальсификации дела и необоснованности домашнего ареста, однако суд под давлением Офиса Президента вновь принял решение, «противоречащее правовой логике».

Далее в публикации приводятся факты, указывающие на личную заинтересованность Президента Украины Владимира Зеленского в дискредитации Медведчука, так как лидер ОПЗЖ является его главным политическим оппонентом.

«В августе 2019 года Зеленский в одном из своих интервью пообещал “плохой конец” партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” в лице Медведчука. В последующие два года члены подконтрольных властям националистических группировок сожгли офисы политической силы, – пишет европейское медиа. – В начале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны, не имея на то законных полномочий, ввел пакет санкций против Виктора Медведчука, его жены и депутата Тараса Козака, владельца трех крупнейших оппозиционных телеканалов Украины».

Автор статьи уточняет, что Президент Зеленский своим указом ввел эти санкции, применив их против собственных граждан, что прямо запрещено законом Украины.

«В результате санкций были закрыты три телеканала. Позже против депутатов Медведчука и Козака были возбуждены уголовные дела. Юристы и политические обозреватели считают, что дела имеют политическую подоплеку», – отмечает Luxembourg Herald.

В публикации подчеркивается, что, несмотря на все усилия украинской власти и блокирование инициатив Медведчука, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» возглавляет предвыборный рейтинг, и именно с этим связано активное препятствование властей отмене незаконно назначенной меры пресечения.

«Медведчук убежден, что упорное нежелание властей отменить его домашний арест связано с целью ограничения его политической деятельности. Находясь под домашним арестом, Медведчук не может проводить встречи с избирателями, не может встречаться с иностранными партнерами и т. д.», – констатирует европейское издание.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».