Украинцы больше всего доверяют ВСУ, не доверяют российским СМИ – опрос Центра Разумкова

Так, о доверии ВСУ заявили 68% опрошенных, о доверии волонтерским организациям – 64%. Церкви доверяют 63,5% респондентов, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 61% опрошенных. Главе населенного пункта, в котором проживает респондент, доверяют 57%.

Доверие Государственной пограничной службе выразили 55% опрошенных, Национальной гвардии Украины – 54%, добровольческим батальонам – 53,5%. Совету населенного пункта, в котором проживает респондент, доверяют 51%.

Недоверие чаще всего высказывается в отношении российских СМИ – им не доверяют 79% опрошенных. Государственному аппарату (чиновникам) не доверяют 76%, Верховной Раде – 75%, судам – 74%. Правительству Украины и политическим партиям выразили недоверие по 72% опрошенных, прокуратуре и коммерческим банкам – по 71% респондентов.

Национальному антикоррупционному бюро Украины и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции не доверяют по 70% опрошенных, Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 69%, Высшему антикоррупционному суду – 68% респондентов.

О недоверии Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе и местным судам заявили по 65% опрошенных. Конституционному Суду и Верховному Суду не доверяют по 63% респондентов. Национальному банку Украины выразили недоверие 60% опрошенных, президенту Украины – 58%, профсоюзам – 55%, Национальной полиции – 53%.

Совету национальной безопасности и обороны Украины не доверяют 51% опрошенных, Службе безопасности Украины – 50%.

Опрос проводился в период с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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